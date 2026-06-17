Samet Akaydın'dan 'saç-bıyık' açıklaması

A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli stoperi Samet Akaydin, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını söyleyerek, "Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu" dedi.

İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk

Mutsuz olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akaydin, "İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. İyi hazırlandık da maça. Bizi buralara kadar getiren birlik ve beraberliğimiz, çok iyi çalışmamız olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmedik skorlar oluyor. Biz de beklemediğimiz bir skor aldık. Bunu telafi edip gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazılanlar bizi daha da güçlendirecek

Mili futbolcu, takım içindeki ortamla ilgili yazılanlara üzüldüklerini de belirterek, "Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil, birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Avusturya maçı oynamıştık, hazırlık maçı ve farklı skorla yenildik. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya’yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Bu Avustralya maçının bizi kendimize getireceğini, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hep toplantı halindeyiz, konuşuyoruz. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz

“Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz" diyen Samet, şöyle devam etti, “Bunlar bize sorumluk yüklüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Tribünde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. O çocukları, ülkemizi hep mutlu etmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız”. 32 yaşındaki futbolcu, eleştirilere alışık ve tecrübeli olduklarını aktararak, "Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı olmuyor. İyi olduğunda iyi şeyler söyleniyor, kötü şeyler olduğunda da kötü eleştiriler olacak. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor. Herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin, çıkalım diye bekliyor. İnşallah bunu telafi edeceğiz" dedi.

Bir insanın saçına, bıyığına laf etmek eleştiriden çıkıyor

Samet Akaydin, eleştirilerin kişiselleştiği zaman farklı bir boyuta geçtiğini ve eleştiri olmaktan çıktığını söyleyerek, "Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. Eleştiri her zaman yapılsın. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz. Maçı kazanırsak 'büyük ihtimalle şampiyon olacak' yazacaklar. O yüzden kaybettiğimizdeki eleştiriler bizi düşürmüyor, kazandığımızdaki övgüler de burnumuzu yükseltmiyor" diye konuştu.