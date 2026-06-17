Avrupa'daki rakipler belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu

Avrupa'daki rakipler belli oldu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşirken, ilk maçı evinde oynayacak.
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu kurasında Danimarka ekibi Midtjylland ile rakip oldu.
  • Avrupa kupaları ikinci eleme turu ilk maçları Fenerbahçe için 21-22 Temmuz, Beşiktaş için 23 Temmuz'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde lig yoluna seri başı olarak katılan sarı-lacivertlilerin rakibi Gornik Zabrze oldu. Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.

Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, rakibiyle ilk maçı kendi sahasında rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

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Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı. Beşiktaş, kura çekimi sonucunda Midtjylland'ın rakibi oldu. Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri şöyle…

*Şampiyonlar Yolu

Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)
Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)
Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)
Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

*Lig Yolu

Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)
Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya).
 

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