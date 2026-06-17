Meramlı sporcu Ünlü'den tarihi zafer

Meram Belediyespor Kulübü sporcusu Kamil Ünlü, Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla dünya şampiyonu olarak hem Türkiye'nin hem de Meram'ın gururu oldu. 08-13 Haziran tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Genç sporcu Dünya şampiyonu

40 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun katıldığı dev organizasyonda Türkiye, farklı branşlarda mücadele eden 35 üniversiteli milli sporcu ile temsil edildi. Şampiyonada Muaythai branşında 8, karate branşında 9 ve güreş branşında 18 olmak üzere toplam 35 milli sporcu ay-yıldızlı formayla ülkemizi başarıyla temsil etti. Zorlu mücadelelerin yaşandığı organizasyonda Meram Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Kamil Ünlü, Wushu Sanda 48 kilogram’da ortaya koyduğu üstün performansla rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kamil Ünlü büyük gurur yaşattı

Dünya şampiyonluğu kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandıran başarılı sporcu, hem ülkesine hem de Meram’a büyük bir gurur yaşattı. Kamil Ünlü elde ettiği bu başarıyla Meram Belediyespor'un son yıllarda yetiştirdiği başarılı sporcular arasına adını altın harflerle yazdırdı. Meram Belediyespor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettirmeye devam ederken, Kamil Ünlü'nün dünya şampiyonluğu da kulübün spor altyapısına yaptığı yatırımların ve sporcularına sunduğu imkanların ne kadar önemli sonuçlar verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Meram Belediyesporlu Kamil Ünlü'yü tebrik etti. Brezilya'da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda ülkemizi ve Meram'ımızı en güzel şekilde temsil ederek dünya şampiyonu olan Kamil Ünlü'nün ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın en üst kürsüsünde dalgalandırarak kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Başkan Kavuş şöyle konuştu.

“Sporcumuzu, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Meram Belediyesporumuz bugüne kadar birçok branşta önemli başarılara imza attı. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği dereceler, spora yaptığımız yatırımların ve gençlerimize duyduğumuz güvenin en somut göstergesi oldu. Kamil kardeşimizin dünya şampiyonluğu da bu başarı zincirinin en değerli halkalarından biri olmuştur. Meram Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya, spor altyapımızı güçlendirmeye ve yeni şampiyonlar yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz”.