Fenerbahçe'ye Polonyalı rakip! Devler Ligi'nde kuralar çekildi

Rövanş maçı 28-29 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek; rakip teknik direktör daha önce Fenerbahçe'ye karşı iki kez mağlup olmuştu.

Gornik Zabrze, geçen sezon Polonya Kupası'nı 54 yıl sonra kazanırken, kadrosunda Lukas Podolski gibi önemli bir isim de bulunuyor.

İlk maçlar 21-22 Temmuz’da yapılacak

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde evinde, rövanş karşılaşmasını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı 21-22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek.

Zabrze'nin geçen sezonki performansı

Polonya ekibi Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunu 56 puanla averajla 3. bitirdi. Polonya Kupası'nda ise finalde Rakow'u 2-0 mağlup ederek 54 yıl sonra Polonya Kupası'nı müzesine götürdü. Kariyerinde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman forvet Lukas Podolski de sezonu Zabrze ekibinde tamamladı. Ligde son şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Gornik Zabrze'nin Ekstraklasa'da 14 şampiyonluğu bulunuyor.

Polonya takımlarıyla 4 maç yaptı

Gornik Zabrze, Avrupa kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde boy gösterdi. Takımı çalıştıran Teknik Direktör Michal Gasparik, Fenerbahçe ile daha önce 2 kez karşılaştı. 2023-2024 sezonunda Slovak ekibi Spartak Trnava'yı çalıştırırken, sarı-lacivertlilerle grup aşamasında oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Polonya takımlarıyla daha önce 4 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, 70'li yıllarda Ruch Chorzow ile iki farklı turnuvada eşleşti ve rakibine karşı 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.