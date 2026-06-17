Konyaspor'un teknik patronu Palut eğitim verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) ortaklaşa düzenlediği Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri, Gazimağusa’da yapıldı. 3 gün süren seminere 500 antrenör katılım sağladı. KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi tarafından organize edilen seminere bu yıl da önemli isimler katıldı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, seminere eğitimci olarak katkı sağladı. Palut, genç antrenörlerin sorularını yanıtladı ve tecrübelerini aktardı.

Seminerde konuşma yapan İlhan Palut, “Teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon sorunsuz işledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Antrenör adayı arkadaşlarımla, meslektaşlarımla, hocalarımla konuşma şansım oldu. Kıbrıs hakkında çok merak ettiğim konular vardı. Kıbrıs futbolu hakkında konuşmalarımız oldu. Mükemmel bir tecrübe oldu. Çocuğumun LGS sınavı vardı, biter bitmez sözümüzü tuttuk. Çok güzel bir organizasyon oldu” diye konuştu.