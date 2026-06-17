Konya'nın o ilçesine 1400 kişilik spor salonu yapılacak!

Seydişehir’in uzun süredir beklediği spor yatırımlarında önemli bir aşamaya ulaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından desteklenecek 1.400 seyirci kapasiteli spor salonu ile çeşitli spor sahalarının yapımına ilişkin protokolün 19 Haziran Cuma günü imzalanacak.

ÖNEMLİ BİR SPOR MERKEZİ OLACAK

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Seydişehir’in ihtiyaç duyduğu spor yatırımlarının hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaların önemli bir noktaya ulaştığını belirtti. Hasan Ekici, uzun süredir üzerinde çalışılan yatırımın somutlaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Seydişehir’imizin ihtiyaç duyduğu modern bir spor salonunu ilçemize kazandırma noktasında önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu tesis, yalnızca müsabakaların oynanacağı bir alan değil, aynı zamanda gençlerimizin sporla buluşacağı önemli bir merkez olacak”şeklinde konuştu.

GELECEĞİ SPORCULARI YETİŞECEK

Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, güreş, karate ve judo başta olmak üzere birçok branşta faaliyet gösteren sporcuların daha modern imkânlara kavuşacağını ifade eden Ekici, yeni tesislerin Seydişehir’in sportif gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ekici, spor salonunun yanı sıra yapılacak sahaların da çocukların ve gençlerin spora erişimini artıracağını belirterek, sporun daha geniş kitlelere yayılmasının hedeflendiğini belirtti.

Söz konusu yatırımın yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamayacağını vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, “Gençlerimizin daha modern ve nitelikli tesislerde spor yapabilmesi için çalışıyoruz. Hayata geçirilecek bu yatırımlar, Seydişehir’imizin gelecekteki spor altyapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe yetişmesini son derece önemsiyoruz”şeklinde konuştu. Hasan Ekici, yatırımın ilçeye kazandırılmasındaki destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür ederek, protokol aşamasına gelen projenin Seydişehir’e hayırlı olmasını temenni etti.