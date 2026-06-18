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Konya'daki sahte polis vurgununda cezalar belli oldu

Konya'da arazi sahibini, kendisini polis olarak tanıtarak dolandıran sanıklardan birine 11 yıl 3 ay, diğerine 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya'daki sahte polis vurgununda cezalar belli oldu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'da kendisini polis olarak tanıtıp arazi sahibini dolandıran Ferhat S. 11 yıl 3 ay, Burhan Ç. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • İstinaf mahkemesi kararıyla yeniden yargılanan olayda, M.T. ve S.O. adlı diğer tutuksuz sanıkların beraatine karar verildi.
  • 2 Ekim 2018'de dolandırılan Bekir Çetin'in avukatı, beraat kararlarına tepki göstererek olağanüstü kanun yollarını işleteceklerini belirtti.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Burhan Ç. ve Ferhat S, tutuksuz sanıklar M.T. ve S.O, mağdur Bekir Çetin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Konya'daki sahte polis vurgununda cezalar belli oldu

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferhat S'yi 11 yıl 3 ay, Burhan Ç'yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıkların beraatine karar verildi.

Dolandırılan arazi sahibi Bekir Çetin'in avukatı Özgül Akın Aydınöz, duruşma sonrası gazetecilere, daha önce beraat eden iki sanık hakkında yine aynı kararın verildiğini, bundan sonraki süreçte olağanüstü kanun yollarını işletebileceklerini söyledi.

Çetin de beraat kararlarına tepki gösterdi.

Konya'daki sahte polis vurgununda cezalar belli oldu

Burhan Ç, Ferhat S, M.T. ve S.O, Akşehir ilçesinde, 2 Ekim 2018'de, arazi sahibi Bekir Çetin'e kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Burhan Ç'ye, daha önce 4 yıl 6 ay, Ferhat S'ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

AA

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