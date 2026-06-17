Selçuklu Sanat Atölyesi'nde yıl sonu coşkusu

Atölyede, 2025-2026 döneminde çini, seramik, ahşap gibi beş alanda 8 bin 264 öğrenci ve yetişkin eğitim alırken özel etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde; 2025-2026 eğitim öğretim yılında SETAP kapsamında eğitim veren, okul dışı öğrenme ortamlarının en güzel örneklerinden biri olan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde Yıl Sonu Sergi ve Katılım Belgesi Programı gerçekleştirildi. Bu özel günde çocukların sanatla dolu bir yılı başarıyla tamamlamaları kutlanırken yıl boyunca atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserler büyük beğeni topladı. Serginin sonunda ise kursa katılan tüm öğrencilere protokol üyeleri tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

Selçuklu Belediyesi'nin sanat temasıyla kurduğu ve çocukların el becerilerini geliştirerek onlara yeni ufuklar kazandırdığı Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi, dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap ve resim atölyelerinde eğitimler verdi. 2025-2026 eğitim yılında sabah ve öğle grubu olmak üzere iki dönem şeklinde, toplam beş atölyede 8 bin 264 öğrenci ve yetişkin el becerileri eğitimi aldı. Aynı zamanda Çarşamba günleri ilkokul öğrencilerine yönelik atölye tanıtım ve etkinlik programları, Selçuklu da bulunan dış mahalle okullarında SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde programları ve hafta sonları veli çocuk etkinlikleri yapıldı. 2019 yılında hizmete başlayan atölyede bugüne kadar, toplamda 27 bin 663 öğrenci ve yetişkine eğitimler verildi.

Programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arif Topal belediye meclis üyeleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci ve eğitmenlere sertifikaları verildi. Program protokolün sergi alanını gezmesiyle son buldu.