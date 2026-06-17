Muhtarlarımızla 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında bir araya geldik

İl Müdürü Arif Topal’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Programda ayrıca Bakanlığımız tarafından çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve ailelere yönelik sunulan sosyal hizmet modelleri tanıtılarak, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmalarının önemi vurgulandı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Arif Topal, vatandaşlara en yakın kamu temsilcileri olan muhtarların, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda yerel iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen programda, sahadan gelen talep ve öneriler değerlendirilirken, sosyal hizmetlerin daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, toplumun temel taşı olan ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması amacıyla paydaş kurumlar ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.