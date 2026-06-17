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Akşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Akşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Selçuklu Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle ürettiği ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, halk eğitim merkezlerinin bireylerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.

Merkezin Müdürü Ramazan Akkurt ise 2025-2026 döneminde toplam 515 kurs açıldığını, 8 bin 402 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

AA

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