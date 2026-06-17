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Konyaspor'da Slovenya günleri! Topbaşı ne zaman?

Konyaspor'un, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programları açıklandı

Konyaspor'da Slovenya günleri! Topbaşı ne zaman?
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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İdmanlar 9 Temmuz’a kadar Konya’da 

Konyaspor’un, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programları belli oldu. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, 1 Temmuz Çarşamba günü Murat Kurum Tesislerinde toplanacak ve 9 Temmuz'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Yeşil-beyazlı futbolcular, bu süre süreçte sağlık kontrollerinin ardından tesislerde bir takım testlerden geçecek. Konyaspor ilk etap çalışmalarının ardından bir günlük dinlenme fırsatı bulacak.

Konyaspor'da Slovenya günleri! Topbaşı ne zaman?

Slovenya kampı 11 Temmuz’da

Konyaspor, ikinci kamp dönemini 11 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirecek. Anadolu Kartalı’nda üçüncü etap kamp dönemi ise 19 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Brdo Pri Kranju bölgesinde olacak.  Yeşil-beyazlıların Slovenya kamp döneminde oynayacağı dört hazırlık maçının detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Hüseyin Turgut

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