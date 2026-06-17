Çakır, takım içinde dışarıda yazılanların aksine herhangi bir anlaşmazlık olmadığını, arkadaşlığın çok iyi olduğunu ve antrenmanların verimli geçtiğini vurguladı.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, Avustralya maçında aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek, Paraguay karşılaşmasında bunu telafi etme şansları olduklarını söyledi. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Arizona'daki bir otelde milli kaleci Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avustralya maçının istedikleri gibi geçmediğini söyleyen Çakır, "Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için öyle geçti. Üzüldük, Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. Odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi bilip ona göre oynamalıyız. Final maçı değildi. İlk maçı hepimiz kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak istedik. İstediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı. Kazanıp, 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

Takım içinde anlaşmazlık yok

Mevcut kadronun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Uluslar Ligi’nde başarılı sonuçlar aldığını vurgulayan milli kaleci, "Bunları yapan bizdik. Çok fazla değişen isim olmadı. Birkaç kişiyi daha takıma aldık. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi, 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Dışarıda yazılanlar olabilir. Arkadaşlıkta sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Mutluyuz, antrenmanla eğlenceli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık, ülkemizi üzdük. Bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. En iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu alacağız" ifadelerini kullandı.

Paraguay maçımızda telafi şansımız var

Eleştirilerin olabileceğini aktaran Uğurcan Çakır, "Onların eleştirisi başımız tacı. Futbol oynuyorsanız eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bunu büyütmeye gerek yok. Paraguay maçımızda bunu telafi etme şansımız var. Dün geride kaldı. Önümüze bakamız gerekiyor. Biz de önümüzde bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Avustralya maçının analizlerini yaptıklarını ifade eden Çakır, "Neleri eksik yaptığımızı gördük. Hocamız olumlu birçok pozisyonu da gösterdi. Topun bizde kalması çok önemli değildi. Neleri eksik yaptığımızı gördük. Avustralya maçının analizleri bitti. Paraguay’a hazırlanıyoruz. Antrenmanda çok çalışacağız. Birlik olacağız, her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Bunu da alabilecek karakterde, yetenekte oyuncular olduğumuza inanıyorum. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzde 2 daha maç var. Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum" dedi.

Su molaları hiç güzel değil

Dünya Kupası’nda maçlarda verilen su molalarıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Uğurcan Çakır, "Su molaları hiç güzel değil. Maç soğuyor, konsantrasyonumuz da dağılıyor. Ben hiç beğenmedim. Öyle oynayan takımlar da var, onlar için iyi olabilir. Bizim maçlarda çok aşırı bir sıcak olmuyor. Bu molalar güzel olmuyor" şeklinde konuştu.