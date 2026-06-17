Konya'da ilçeler ilaçlanıyor

Konya’da sıcakların arttığı şu günlerde belediyelerin haşere ile mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kulu Belediyesi tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Konu hakkında belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: