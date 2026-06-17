Konya'da ilçeler ilaçlanıyor

Yaz aylarının iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde Konya merkez ve ilçelerde haşere ile mücadele çalışmaları başladı. Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşların daha konforlu bir yaz mevsimi geçirmesi hedefleniyor.

Konya'da ilçeler ilaçlanıyor
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Konya’da sıcakların arttığı şu günlerde belediyelerin haşere ile mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kulu Belediyesi tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor. 

Konya'da ilçeler ilaçlanıyor

MHP'li Kalaycı'dan esnaflara deste çağrısı
Bu Habere de Bak
MHP’li Kalaycı’dan esnaflara deste çağrısı

Konu hakkında belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde sinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları düzenli olarak sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında kamu alanları, ilçe meydanımız, parklar, yeşil alanlar ve mahallelerimizde ilaçlama faaliyetleri titizlikle yürütülmektedir. Belirlenen program doğrultusunda, ilçe merkezimizde bulunan mahallelerimizde belediyemiz ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilirken, çevre mahallelerimizde ise Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama faaliyetleri yürütülmektedir. Kulu Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışımızla ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya dahil 12 ilde telegram tuzağına jandarma darbesi!
Konya dahil 12 ilde telegram tuzağına jandarma darbesi!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 17 Haziran Çarşamba günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 17 Haziran Çarşamba günü
Konya'da vali yardımcısı ve kaymakamlar değişti
Konya’da vali yardımcısı ve kaymakamlar değişti
MSB duyurdu: İtalya'nın SAMP-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak
MSB duyurdu: İtalya'nın SAMP-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Haziran Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 17 Haziran Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Haziran Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 16 Haziran Salı günü