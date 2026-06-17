Konya'da ilçeler ilaçlanıyor
Yaz aylarının iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde Konya merkez ve ilçelerde haşere ile mücadele çalışmaları başladı. Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşların daha konforlu bir yaz mevsimi geçirmesi hedefleniyor.
Konya’da sıcakların arttığı şu günlerde belediyelerin haşere ile mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kulu Belediyesi tarafından haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.
Konu hakkında belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde sinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları düzenli olarak sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında kamu alanları, ilçe meydanımız, parklar, yeşil alanlar ve mahallelerimizde ilaçlama faaliyetleri titizlikle yürütülmektedir. Belirlenen program doğrultusunda, ilçe merkezimizde bulunan mahallelerimizde belediyemiz ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilirken, çevre mahallelerimizde ise Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama faaliyetleri yürütülmektedir. Kulu Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışımızla ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”