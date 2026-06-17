KSO ve KTO'dan İSO'nun ilk 500 listesine giren Konya firmalarına tebrik

KSO Başkanı Büyükeğen, artan maliyetlere, küresel streslere ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayicilerin üretim ve istihdamı sürdürdüğünü vurguladı.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın listeye giren 8 firmayla gücünü koruduğunu belirtti.

Sanayiciler için 2025'in kolay geçmediğini aktaran Büyükeğen, "Artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayiciler üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruyor. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 listesinde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise bu başarının Konya sanayisinin güçlü altyapısının, girişimci ruhunun ve üretim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Konya'nın sahip olduğu üretim kabiliyeti, sanayi tecrübesi, girişimci insan kaynağı ve ihracat potansiyeliyle, ülkenin kalkınma yolculuğuna güçlü katkı sunduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: