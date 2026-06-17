Konyalılar sağanak yağışa hazır olun! Meteoroloji o günü işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 18 Haziran Perşembe (yarın) yurdun iç batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Öğle saatlerinden sonra Konya'nın batısı (Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Doğanhisar, Kadınhanı, Derbent) dahil olmak üzere İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer vatandaşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyardı.