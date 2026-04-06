Konya 'Meramımız Tarım' dergisi dev fuara hazır

Yarın kapılarını 22. kez açacak olan ve yine birbirinden farklı yenilikleri sunacak olan Konya Tarım fuarının geleneksellerinden olan ve Yeni Meram tarafından hazırlanan 'Meramımız Tarım' dergimiz okuyucularıyla buluşmaya hazır.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Türkiye’nin en büyük Dünyanın ise sayılı fuarları arasında yer alan ve her yıl gerçekleşen Konya Tarım Fuarı yarın saat 09.30’da ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Tarım sektörünün en önemli uluslararası buluşmasına ev sahipliği yapacak olan ve bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek fuar, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla tarım sektörünün nabzını tutacak. Tarım makineleri, teknolojileri ve yenilikçi çözümlerin sergileneceği organizasyon, sektör temsilcilerini bir araya getirerek önemli iş birliklerine de zemin hazırlayacak.

Böylesi önemli ve seçkin buluşmada Yeni Meram bünyesinde büyük bir titizlikle hazırlanan "Meramımız Tarım" dergisi de, 7-11 Nisan 2026 tarihlerinde Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 22. Konya Tarım Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak. 

Hazırlanma aşamasında büyük bir özverinin gösterildiği ve Yeni Meram editöryal ekibi desteği ile hazırlanan "Meramımız Tarım" dergisi 52 sayfa olarak kendine özgü kapak tasarımı ile okurları ile buluşacak. Fuar alanında çiftçilere ve Tarım sektörü paydaşlarını dağıtılacak olan dergi, içeriği ile sektöre önemli katkı sunmuş olacak. 

Ümmü Gülsüm Dündar

