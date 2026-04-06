Konyalı yazar okurlarıyla buluştu

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Selçukya Kültür Sanat Derneği Onursal Üyesi olan Prof. Dr. Hüseyin Muşmal Selçukya Kültür Sanat Derneği’nin Konya Rampalı Çarşı’da bulunan kültür evinde okuyucularla bir araya geldi.

Dernek Başkanı ve yönetimi ile Konyalı şair ve yazarların katıldığı programa şiir severler yoğun ilgi gösterdiler. Öksüz Ozan’ın doğaçlama türküleri ile renklendirdiği programda Dernek Başkanı Avukat Fatma Şeref Polat’ın yönetiminde yürütülen sohbet çerçevesinde şair ve yazarlar Hüseyin Muşmal’ın Eşref’in Vakti isimli kitabından şiirler seslendirdiler.

Hemşehrilerinin de yalnız bırakmadığı Muşmal, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Muhteşem bir gün geçirdik. İmza Günü vesilesiyle Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Avukat Fatma Şeref Polat, Başkan Vekili Derviş Ahmet Şahin, Başkan Yardımcısı Hasan Ukdem ve Tayyar Yıldırım ve Adnan Arı olmak üzere ortamın oluşmasında hazırlanmasında emeği geçen bütün yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Programa iştirak eden bütün Selçukyalı şair ve yazar dostlara ve bu vesile katılım gösteren bütün okuyuculara çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Şiir, hikâye, deneme, roman gibi alanlarda da ürünler veren Hüseyin Muşmal’ın ilk şiir kitabı 2010 yılında Kime Ne ismiyle, 2. şiir kitabı 2011 yılında Hecelerimin Cümlesi ismiyle Konya'da, 3. kitabı Bir Elif Miktarı ismiyle 2013 yılında Ankara’da, 4. Şiir kitabı ise Eşref’in Vakti ismiyle 2025 yılında Konya’da yayımlanmıştır. Muşmal'ın Berlin Günlüğü isminde 2011 yılında Konya’da yayımlanmış bir de seyahat-anı kitabı bulunuyor.

Hüseyin Muşmal, yazar Fatih Babaoğlu ile 2015 yılı Mart ayında, Beğ ve Kasım ayında Sultan 2016 yılında ise Seyyid adıyla Eşrefoğulları Beyliği dönemini ele alan üç ayrı tarihî roman yayımlamıştı. Muşmal’ın yine aynı yazarla 2018 yılında yayımlanmış Esatir, 2019 yılında yayımlanmış Rivayet, 2022 yılında yayımlanmış Makalat adında üç ayrı hikâye çalışması da bulunmaktadır.

Yazarın deneme türündeki eserlerinden ilki Su Misali adıyla 2024 yılında yayımlanmış olup ikincisi Memleket Sevdası ismiyle 2026 yılında yayayına hazırlanmıştı. Hüseyin Muşmal, Selçukya Kültür Sanat Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi üyesidir.