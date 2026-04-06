Gülümseyen Çocuklar Derneği'nde genel kurul heyecanı
Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Gülümseyen Çocuklar Derneği, ilk genel kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.
Toplantı, divan heyetinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada, yeni yönetim ve denetim kurulları oy birliğiyle belirlendi. Genel kurulun ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Yeni yönetim, derneğin kurumsal vizyonu doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Dernek Başkanı Ebru Yallagöz, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde çalışma takviminin detaylandırılacağını şu sözlerle belirtti:
“Amacımız; çocuklarımızın hayatına dokunan, onların gelişimine katkı sunan sürdürülebilir çalışmalar yürütmek. Tüm üyelerimizle birlikte sahada aktif ve etkili projelere imza atacağız.”