Devler Ligi'nde çeyrek final zamanı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak

  • UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlıyor; Avrupa futbolunun devleri karşı karşıya gelecek.
  • İlk tur maçları 7 ve 8 Nisan'da dört karşılaşmayla tamamlanacak, rövanş mücadeleleri ise 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.
  • Yarın Real Madrid-Bayern Münih ve Sporting CP-Arsenal mücadele ederken, 8 Nisan'da PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Devler Ligi'nin bu turunda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle…

Yarın

22.00 Real Madrid-Bayern Münih
22.00 Sporting CP-Arsenal

Bahadır'ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Bu Habere de Bak
Bahadır’ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!

8 Nisan Çarşamba

22.00 Paris Saint-Germain-Liverpool
22.00 Barcelona-Atletico Madrid
 

Bahadır'ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Bahadır’ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!
Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!
Konya'nın su rezervlerinde önemli değişiklik!
Konyaspor'un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu
Konyaspor’un golcüsü sakatlığıyla ilgili konuştu
Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Konya'da kaçak avcılığa geçit yok!
Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor
Sanayide kırılma noktası: Hammadde krizi derinleşiyor
Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor
Tarımda Konya modeli Türkiye'ye örnek oluyor