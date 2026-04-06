Bahadır’ın kurtardığı penaltıda Adil detayı!

Konyaspor’un tecrübeli kalecisi Bahadır Han Güngördü, Samsunspor maçında alınan 1 puan ve kurtardığı penaltıyla ilgili açıklamalar yaptı. İlk olarak maça değinen başarılı eldiven, “Öncelikle bu maça çok güzel hazırlanmıştık, haftayı çok güzel geçirdik. Milli takım arasını iyi de değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Aslında çok da iyi oynadığımız bir maç oldu.

Maalesef şanssız gol yedim, biz kaleciler hata yaptığımız zaman golle sonuçlanıyor ama bunu güzel bir şekilde telafi ettim çok şükür, buradan puanla dönüyoruz. 3 puanla da dönebilirdik, çok net pozisyonlarımız da vardı, kaybedebilirdik. Aslında ortada bir maçtı ama bir puan aldığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzdeki maçı da kazanıp, Konya’yı en iyi yerde, bu seneyi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz” dedi.

Kaptan Adil’den penaltı tüyosu!

Kurtardığı penaltı hakkında konuşan Bahadır, “Aslında oyuncunun 5 penaltısı var, dördünü aynı köşeye vurmuş ve kaçırmış.

Sonra da ben aslında dedim acaba soluna mı vurur, orayı kaçırmış diye düşündüm, sonra Adil sağ köşeyi gösterdi. Bende acaba içine mi doğdu falan işte kalp kalbe karşı dedim, sağa atladım, o da oraya vurdu çok şükür penaltıyı kurtardık” ifadelerine yer verdi.

Taraftara destek çağrısı

Taraftara seslenen Bahadır Güngördü, “Çok önemli maçımız var, inşallah o maçı kazanıp, tamamen artık rahatlamak istiyoruz. Ondan sonra bizim için çok önemli olan Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek, inşallah nasip olursa da finale kadar yürümek istiyoruz, bakalım kader neyi gösterecek, temennimiz bu şekilde. Çok önemli bir maça çıkacağız, Galatasaray maçını hatırlasınlar yani çok güzel bir ambiyanstı, bizi çok güzel desteklemişlerdi, yani herkesi bekliyoruz gelsinler.

Konya’nın Konyaspor’dan başka neyi var? Gelin, şu maça hep beraber, sevinelim hep beraber galibiyetlere yürüyelim, hep beraber coşkuyla sevinelim, yani bekliyoruz gelsinler, lütfen o stadı doldursunlar pazar günü” şeklinde konuştu.