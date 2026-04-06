Konyaspor'da hakem tepkisi: Çok anlamsız penaltıydı

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Samsunspor maçının hakemi Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Maç sonunda konuşan yeşil-beyazlı yönetici, “Maçın hakeminin Halil Umut Meler olduğundan beri karşılaşma öncesi rahatsızlık hissediyorduk. Oyunu da korkarak izledim. Nitekim 90. dakikada da penaltı çaldı. Bence penaltı çok anlamsızdı. Neyse ki, Bahadır penaltıyı kurtardı ve 1 puanı aldık” ifadelerine yer verdi.

Maçla ilgili görüşlerine değinen Yusuf Küçükbakırcı, “Maça iyi başladık ve öne de geçtik. İlk yarıyı 2-0 önde kapatabilecek pozisyonlar da bulduk. Bunu başarabilseydik, ikinci yarı çok farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Ancak golü kalemizde gördük ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci devre geriye düştük ancak geri dönmesini bildik ve çok değerli 1 puanla sahadan ayrıldık. Önümüzdeki Fatih Karagümrük maçı var. Rizespor’u yendiler, Konya’ya moralli gelecekler. Ancak saha ve seyirci avantajımızı kullanıp kazanmak ve alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyoruz” dedi.