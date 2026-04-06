1., 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı

Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin daha sonra ilan edileceği belirtildi. Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımı belirleyecek olan 1. Lig play-off maçları 7 Mayıs’ta başlayıp, 22 Mayıs’ta tamamlanacak. 1., 2. ve 3. Lig'de play off tarihleri şöyle belirlendi.

*1. Lig play-off tarihleri

1. Tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe
2. Tur - 1. Maçlar: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
2. Tur - 2. Maçlar: 15 Mayıs 2026 Cuma
Final: 22 Mayıs 2026 Cuma

*2. Lig play-off tarihleri

1. Tur - 1. Maçlar: 30 Nisan 2026 Perşembe
1. Tur - 2. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
Kırmızı Grup - Final: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
Beyaz Grup - Final: 10 Mayıs 2026 Pazar

*3. Lig play-off tarihleri

1. Grup ve 2. Grup 1. Tur - 1. Maçlar: 23 Nisan 2026 Perşembe
3. Grup ve 4. Grup 1. Tur - 1. Maçlar: 24 Nisan 2026 Cuma
1. Grup ve 2. Grup 1. Tur - 2. Maçlar: 27 Nisan 2026 Pazartesi
3. Grup ve 4. Grup 1. Tur - 2. Maçlar: 28 Nisan 2026 Salı
2. Tur - 1. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
2. Tur - 2. Maçlar: 8 Mayıs 2026 Cuma
1. - 2. Grup Finali: 14 Mayıs 2026 Perşembe
3. - 4. Grup Finali: 15 Mayıs 2026 Cuma
 

