  Konya'da alevler binayı sardı! 5'i çocuk 8 kişi mahsur kaldı

Konya'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu. Yangında mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

  • Konya Karatay'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi mahsur kaldı.
  • Yabancı uyruklu olduğu belirtilen mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven kullanılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı.
  • Can kaybının yaşanmadığı yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti ve tahkikat başlatıldı.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Doktor Abdullah Salim Sokak üzerindeki bir binada çıktı. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın bodrum katında atıkların yakılması sonucu yangın çıktı. 

Alevleri fark eden vatandaşların ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aderese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın üst katlarında mahsur kalan yabancı uyruklu 5'i çocuk 8 kişi itfaiye merdiveni uzatılarak tahliye edildi. 

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, tahkikat başlatıldı.

