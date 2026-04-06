Konyaspor, Samsun'a yine boyun eğmedi!

Yeşil-beyazlılar, konuk olduğu Samsunspor'a 1991 yılından bu yana yenilmiyor. Anadolu Kartalı, rakibine karşı deplasmanda oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti

Hüseyin TurgutEditör
Konyaspor’un Samsun deplasmanında kaybetmeme serisi sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, dün konuk olduğu rakibiyle 2-2 berabere kalarak, rakibinin evindeki yenilmezlik serisini 35 yıla çıkardı. Anadolu Kartalı, kırmızı-beyazlı takıma karşı Samsun’daki son 6 lig maçında mağlup olmadı. Konyaspor, Süper Lig’de Samsun’da son olarak 8 Aralık 1991 tarihinde yenilmişti. Bu maçtan sonra iki takım, daha çok alt ligler ile farklı liglerde mücadele etti. Konyaspor, 1991 tarihinden bu yana Samsunspor’un ev sahipliğinde oynanan 6 Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Anadolu Kartalı, rakibinin yeniden Süper Lig’e döndüğü 2023-2024 sezonundan bu yana çıktığı deplasmanlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

