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İsmini gizleyen hayırseverden Konya yurtlarına serinleten destek

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever çiftçi, kendi üretimi olan 10 ton karpuzu öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Antalya ve Mersin'deki Kur'an kursları ile Konya'daki öğrenci yurtlarına gönderdi.

İsmini gizleyen hayırseverden Konya yurtlarına serinleten destek
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Hayırsever üretici tarafından bağışlanan toplam 10 ton karpuz, gönüllülerin katılımıyla bahçeden toplanarak dağıtım için hazırlandı.

Konya'da  öğrenci yurtlarına gönderildi

Bağış kapsamında hazırlanan karpuzlar, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçeleri ile Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarına gönderildi. 

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İsmini gizleyen hayırseverden Konya yurtlarına serinleten destek

Bunun yanı sıra Konya'daki öğrenci yurtlarında kalan gençlerin de bağıştan faydalanması sağlandı. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzun, özellikle sıcak günlerde öğrencilere ve ailelere ikram edilerek sofralara katkı sunacağı belirtildi.

İsmini gizleyen hayırseverden Konya yurtlarına serinleten destek

Gönüllüler de destek verdi

Bağış sürecinde gönüllüler de aktif rol aldı. Karpuzların tarladan toplanması, yüklenmesi ve sevkiyata hazırlanması aşamalarında çok sayıda gönüllü destek verdi. 

Böylece kısa sürede organize edilen çalışma sayesinde tonlarca ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. Çalışmaya katılan gönüllüler, yardımlaşma kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, üreticinin gösterdiği duyarlılığın örnek teşkil ettiğini ifade etti.

İHA

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