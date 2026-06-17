İsmini gizleyen hayırseverden Konya yurtlarına serinleten destek

Hayırsever üretici tarafından bağışlanan toplam 10 ton karpuz, gönüllülerin katılımıyla bahçeden toplanarak dağıtım için hazırlandı.

Konya'da öğrenci yurtlarına gönderildi

Bağış kapsamında hazırlanan karpuzlar, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçeleri ile Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarına gönderildi.

Bunun yanı sıra Konya'daki öğrenci yurtlarında kalan gençlerin de bağıştan faydalanması sağlandı. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzun, özellikle sıcak günlerde öğrencilere ve ailelere ikram edilerek sofralara katkı sunacağı belirtildi.

Gönüllüler de destek verdi

Bağış sürecinde gönüllüler de aktif rol aldı. Karpuzların tarladan toplanması, yüklenmesi ve sevkiyata hazırlanması aşamalarında çok sayıda gönüllü destek verdi.

Böylece kısa sürede organize edilen çalışma sayesinde tonlarca ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. Çalışmaya katılan gönüllüler, yardımlaşma kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, üreticinin gösterdiği duyarlılığın örnek teşkil ettiğini ifade etti.