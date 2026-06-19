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Konya'da korkutan yangın! Patlayan havai fişekler panik saçtı

Konya'da havai fişek deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'da korkutan yangın! Patlayan havai fişekler panik saçtı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Yangın, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi 14652. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'nin sahibi olduğu havai fişek deposundan belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konya'da korkutan yangın! Patlayan havai fişekler panik saçtı

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 İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havai fişeklerin de patladığı yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

Yangınla ilgili iş yeri sahibi H.Ç. ve deponun bekçisi ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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