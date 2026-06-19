  • Haberler
  • Konya
  • Konya dahil 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Konya dahil 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konya dahil 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri kullanılarak örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Konya dahil 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Iğdır merkezli olarak Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen arama ve yakalama faaliyetlerinde toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Konyalıların fark etmediği gizli beyin: BOOM sistemi devrede
Bu Habere de Bak
Konyalıların fark etmediği gizli beyin: BOOM sistemi devrede

Operasyon kapsamında 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flaş bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya’da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Başkan Altay'dan gençlere destek
Başkan Altay'dan gençlere destek
Konya'da 5'incisi düzenlenen devasa kültür şöleni!
Konya'da 5'incisi düzenlenen devasa kültür şöleni!