Maç yayınlarıyla ilgili flaş karar!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 81 ilin valisine 'sokaklarda dev ekran kurulmasın' talimatının ardınan, hafta sonu meydanlarda yapılması planlanan dev ekranda milli maç programları peş peşe iptal ediliyor.

Maç yayınlarıyla ilgili flaş karar!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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meramsurıcıhikaye

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

BAKAN ÇİFTÇİ TEDBİRLERİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Haber Merkezi

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Maç yayınlarıyla ilgili flaş karar!
Maç yayınlarıyla ilgili flaş karar!
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