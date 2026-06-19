Bakan Bolat'tan Büyükşehir'e övgü

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'ye kazandırılan Gençlik Kampüsü'ne ziyarette bulundu.

Bakan Bolat'tan Büyükşehir'e övgü
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Haberin Özeti

  • Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Vali İbrahim Akın ve Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ereğli'ye kazandırdığı Gençlik Kampüsü'nü ziyaret etti.
  • Başkan Altay, "Konya'nın en büyüğü" olarak nitelendirdiği kampüs hakkında Bakan Bolat'a bilgi sunarken, Fera Kafe'yi de ziyaret ettiklerini belirtti.
  • Altay, gençlerin ve hemşehrilerin kullanımına sunulan mekanların hayırlı olmasını dileyerek, Bakan Bolat'a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkürlerini iletti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya protokolü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılan Gençlik Kampüsü ve Fera Kafe’yi ziyaret etti. 

Bakan Bolat'tan Büyükşehir'e övgü

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Bakan Bolat’a merkezle ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızın en büyüğü olarak Ereğli’ye kazandırdığımız Gençlik Kampüsümüz ile Fera Kafe’mizi Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz bu güzel mekânların ilçemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere, katkı sunan tüm temsilcilerimize ve Konya’mıza gösterdiği ilgi ve destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu. 
 

Konya Büyükşehir Belediyesi

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