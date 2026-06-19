KTO Karatay'dan küresel yükseliş

KTO Karatay Üniversitesi, dünyanın saygın yükseköğretim değerlendirme kuruluşları tarafından yayımlanan uluslararası üniversite sıralamalarında elde ettiği sonuçlarla akademik gelişimini ve bilimsel üretim gücünü bir kez daha kanıtladı. Araştırma performansı, bilimsel yayın kalitesi, inovasyon kapasitesi, toplumsal etki, dijital görünürlük ve uluslararası erişim gibi birçok parametre üzerinden yapılan değerlendirmelerde önemli başarılar elde eden KTO Karatay Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arenada yükselişini devam ettirdi. 2026 yılında açıklanan SCImago University Rankings, World's Largest University Rankings, Webometrics World University Rankings, UI GreenMetric World University Rankings ve Scopus SciVal araştırma performans göstergeleri sonuçları, KTO Karatay Üniversitesi’nin bilimsel üretimden uluslararası görünürlüğe kadar birçok alandaki gelişimini somut verilerle ortaya koyuyor.

SCImago University Rankings 2026’da Önemli Başarı

Dünya genelindeki üniversitelerin araştırma performansı, inovasyon kapasitesi ve toplumsal etkilerinin değerlendirildiği SCImago Institutions Rankings (SIR) tarafından yayımlanan raporda üniversitenin özellikle araştırma performansındaki başarısı dikkat çekti. KTO Karatay Üniversitesi araştırma kategorisinde Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 23’üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer alarak eğitim kalitesini kanıtladı.

NİTELİKLİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANLAYIŞIYLA DEVAM EDİYORUZ

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk elde edilen başarıların üniversitenin uzun vadeli vizyonunun ve güçlü kurumsal yapısının bir sonucu olduğunu vurguladı. Öztürk, "KTO Karatay Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana bilimi, araştırmayı ve nitelikli eğitimi merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün uluslararası sıralamalarda elde edilen başarılar, akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimizin gayreti ve paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya çıkan ortak emeğin sonucudur. Araştırma performansından sürdürülebilirlik çalışmalarına, bilimsel yayın kalitesinden uluslararası görünürlüğe kadar birçok alanda kaydettiğimiz ilerleme, doğru bir istikamet üzerinde yürüdüğümüzü göstermektedir. Konya Ticaret Oda’mızın desteğiyle üniversitemizi ülkemizde ve dünya yükseköğretim ekosisteminde de güçlü bir konuma taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin bilim insanlarını, girişimcilerini ve liderlerini yetiştirirken uluslararası alanda daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyor, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Elde edilen başarılarımızda emeği geçen akademik ve idari kadromuz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Uluslararası Alanda Fark Oluşturan Bir Bilim Üretmektir”

Elde edilen küresel başarılar hakkında açıklamalarda bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "Gücünü köklü tarihinden ve Konya Ticaret Odası’nın sarsılmaz desteğinden alan üniversitemiz, bugün bölgesel ve küresel ölçekte bir bilim yuvası olduğunu kanıtlamıştır. SCImago’da vakıf üniversiteleri arasında araştırma kategorisinde 6. sırada yer almamız, attığımız stratejik adımların ve nitelikli akademik kadromuzun ürettiği yüksek katma değerli bilimsel çalışmaların doğrudan bir sonucudur. Öğrencilerimizi küresel rekabete hazırlarken, dünya bilim literatürüne de yön veren bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz."ifadelerini kullandı.