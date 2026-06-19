Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Haziran Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 19 Haziran Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
TORUK ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ YÜK. MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:28A SELÇUKLU
(NALÇACI NENE HATUN PARKI ORTASI, İMAMOĞLU CAMİİ YANI, CEMO ETLİEKMEK - SAUNA GÜMÜŞ KAPI ARASI)
234 07 07
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
HACIKAYMAK ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:3C-D-E SELÇUKLU
(64 NOLU ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET ÇUHADAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
238 15 10
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
NARÇİÇEĞİ ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:9B SELÇUKLU
(11 NOLU ASM KARŞISI, BAŞKENT CİVARI)
247 80 47
4. BÖLGE (MERAM)
PARK ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ HAVZAN CADDESİ NO:41A MERAM
(YENİYOL KONAKLARI ARKASI)
320 01 20
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
POÇAN ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ HACI ÇOPUR İŞHANI NO:32G KARATAY
(SARRAFLAR YERALTI ÇARŞISI CİVARI)
352 06 59
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KOÇAKOĞLU ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2A MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
352 06 20
7. BÖLGE (KARATAY)
YASEMİN ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2A KARATAY
(37 NOLU KARŞEHİR ASM KARŞISI, KARŞEHİR HALI SAHA YANI)
0543 278 13 42
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
UMUT ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:13C SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
245 04 66
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLİS ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ CEYLANGÖZÜ SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ, HÜMA OKULLARI ARKASI)
249 22 11
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
KAPTAN ECZANESİ
AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK 2A SELÇUKLU
(ARDIÇLI AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
0505 567 13 66
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
EFE ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK IHLAMUR KONUTLARI NO:17F SELÇUKLU
(23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI - MTA YANI)
255 52 19
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
RÜZGAR ECZANESİ
ALPARSLAN MH. MERAM FENLİSESİ CD. NO:2C MERAM
(KARAMAN CD. BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET KARŞISI, MERAM FEN LİSESİ YAKINI)
321 30 60