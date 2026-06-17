Seydişehir'de kırsal meseleler bu mecliste çözülecek

Seydişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kır Meclisi, ilk toplantısını düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kır Meclisi'nin Seydişehir'in geleceğini ortak akıl ile şekillendirecek önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Erkan Aktaş ise Seydişehir Kırsal Kalkınma Modeli'nin kısa sürede Türkiye'nin dikkatini çeken bir çalışma haline geldiğini ifade etti. Aktaş, birçok il ve ilçenin modeli yakından takip ettiğini söyleyerek, "Seydişehir'de yalnızca bir proje değil, örnek alınabilecek yeni bir kırsal kalkınma modeli ortaya çıkıyor"şeklinde konuştu. Toplantıda Seydişehir Kırsal Kalkınma Master Planı kapsamında geliştirilen proje önerileri ve öncelikli eylemler ele alındı.

Özellikle yaban mersini yetiştiriciliği, Seydişehir'in fide ve fidancılık üretim üssü olma potansiyeli ve ilk kez gündeme getirilen Tarımsal Ekipman Kiralama ve Erişim Modeli katılımcılarla paylaşıldı.

Görüşmelerde ürün bazlı uzmanlaşma, rekabet avantajı sağlayabilecek ürünlerin belirlenmesi, yüksek katma değerli üretim, markalaşma ve pazarlama konuları öne çıktı.

Ayrıca kurulması planlanan Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin yalnızca pazarlama yapan bir yapı değil; eğitim, proje geliştirme, tarımsal danışmanlık ve üretici örgütlenmesini destekleyen bir merkez olarak faaliyet göstermesi gerektiği ifade edildi.

Katılımcılar tarafından çeşitli önerilerin dile getirildiği toplantıda, kırsal kalkınma çalışmalarının tüm paydaşların katkısıyla yürütülmesi ve somut projelerle desteklenmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

İlk toplantı olmasına rağmen yüksek katılım ve ortaya çıkan fikirler, Seydişehir'de kırsal kalkınma konusunda güçlü bir heyecanın oluştuğunu gösterdi. Kır Meclisi'nin önümüzdeki dönemde düzenli olarak toplanarak ilçenin kırsal geleceğine yön verecek çalışmalara öncülük etmesi hedefleniyor.

Toplantı, başta Seydişehir olmak üzere bölge ve ülke kırsalına katkı sağlayacak çalışmalara vesile olması temennisiyle son buldu.