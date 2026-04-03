Konya'daki o mahalle resmen Meram'a bağlandı

Meram ilçesi, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Daha önce 69 mahalleden oluşan ilçe, Dedemli Mahallesi’nin resmen bağlanmasıyla birlikte artık 70 mahalleye ulaştı. Konya Valiliği’nin 30 Mart 2026 tarihli kararıyla Dedemli Mahallesi’nin Meram’a bağlanması resmiyet kazandı. Daha önce Hadim ilçesine bağlı olan Dedemli Mahallesi, Bozkır Barajı sularının altında kalacak olması nedeniyle taşınma sürecine alınmıştı. Bu kapsamda yeni yerleşim alanı Meram’da oluşturulan mahalle, Kaşınhanı, Çarıklar ve Çumra ile komşu konumda yer alıyor.

Tüm hazırlıklar önceden tamamlandı

Dedemli Mahallesi’nin Meram’a taşınma süreci aslında yıllar öncesinden planlandı ve adım adım hayata geçirildi. Özellikle 2022 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Meram Belediyesi, yeni yerleşim alanını adeta sıfırdan kurarak mahalle sakinlerinin hiçbir eksiklik yaşamaması için tüm detayları önceden tamamladı. Altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlığa, sosyal tesisten yol ve yeşil alanlara kadar her alanda hazırlıklar taşınma başlamadan önce bitirildi. Mahallede sosyal tesis, okul, sağlık ocağı, yol, altyapı ve diğer tüm belediyecilik hizmetleri hazır hale getirildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında modern kapaklı çöp konteynerleri yerleştirilip çevre dostu bir yaşam alanı oluşturuldu.

Meram ailesi büyüyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni yerleşkede, yaklaşık 428 yapıyı kapsayan planlama ile Dedemli sakinlerinin modern ve düzenli bir yaşam alanına kavuşması sağlandı. Meram Belediyesinin bu süreçteki en dikkat çeken yönü ise tüm hazırlıkları taşınma başlamadan önce eksiksiz şekilde tamamlamış olması oldu. Dedemli Mahallesi’nin katılımıyla birlikte Meram’ın mahalle sayısı 70’e yükselirken, ilçe hem nüfus hem de hizmet alanı açısından büyümeye devam ediyor. Yeni mahalle, Meram’ın planlı kentleşme vizyonunun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Başkan Kavuş: Hoş geldiniz

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, karar ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Meram ailemiz her geçen gün büyüyor. Dedemli Mahallemizin ilçemize katılmasıyla birlikte mahalle sayımız 70’e ulaştı. Dedemlili hemşehrilerimizin yeni yaşam alanlarında sorunsuz şekilde yaşayabilmeleri adına tüm hazırlıklarımızı önceden planlayarak tamamlamıştık. Sağlık ocağından okuluna, yolundan altyapısına kadar her detayı planladık ve hayata geçirdik. Kıymetli hemşehrilerimize gönülden sesleniyorum; Meram’ımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Artık sizler de resmen Meramlısınız. Yeni yuvanızda sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”

