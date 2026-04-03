DOSD Meram'da engeller değil, renkler konuştu

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve özel bireylerin yaşamına umut olan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Down sendromlu çocukların eğitim gördüğü merkezde, sportif ve sanatsal faaliyetler eğitimin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ebru sanatı etkinliği ise hem ortaya çıkan eserlerle hem de yaşanan duygusal anlarla hafızalara kazındı.

Ebru etkinliği ile sadece sanat değil, sevgi ve özgüven de büyüdü

Suya düşen her renk damlası, çocukların iç dünyasının bir yansımasına dönüştü. Geleneksel Türk sanatı olan ebru ile tanışan öğrenciler, hem eğlendi hem de kendi hayal güçlerini özgürce ifade etmenin mutluluğunu yaşadı. Renklerin suyla dansına tanıklık eden çocukların gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin en güzel tablosu oldu. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, her bir öğrenci sabırla ve özenle kendi eserini oluşturdu. Ortaya çıkan çalışmalar ise adeta profesyonel sanatçıları aratmayacak nitelikteydi. Eğitmenler, öğrencilerin gösterdiği gelişim ve sanata olan ilgilerinden dolayı büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Etkinlik boyunca sadece sanat değil; sevgi, dayanışma ve özgüven de büyüdü. Çocuklar, başardıklarını görmenin verdiği mutlulukla birbirlerini alkışlarken, merkezde duygu dolu anlar yaşandı.

Sanat, özel çocukların gelişiminde önemli rol oynuyor

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’dan yapılan açıklamada sanatsal ve sportif faaliyetlerin, down sendromlu çocukların hem bireysel gelişiminde hem de toplumsal hayata katılımında son derece önemli bir rol oynadığına vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi; “Sanat çalışmaları çocukların hayal gücünü, el becerilerini ve duygularını ifade etme yeteneğini geliştirirken; sportif etkinlikler fiziksel koordinasyonlarını artırıyor, disiplin ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler aynı zamanda çocukların sosyalleşmesini kolaylaştırarak akranlarıyla daha güçlü bağlar kurmalarına imkân tanıyor. Kendilerini ifade edebilen, üreten ve başardığını gören çocuklar, toplum içinde daha aktif, mutlu ve bağımsız bireyler haline gelirken; bu süreç, onların yaşam kalitesini artırmakla kalmıyor, toplumun da bu özel bireylere yönelik farkındalığını ve kabulünü güçlendiriyor. Renklerin suyla buluştuğu bu özel etkinlik, sadece bir sanat çalışması değil; aynı zamanda sevginin, sabrın ve umudun en saf hali olarak onların hafızalarda yer edecek.”

