Konya'da anlamlı proje

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğiyle çocukların için kütüphane oluşturuluyor. Kütüphaneler için kitaplar ise şehrin çeştli noktalarında koyulan kumbaralarda toplanıyor. İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada, "Her kitap, bir çocuğun hayatına dokunan bir umuttur. Çocuklarımızın bilgiyle büyümesi ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında kurulacak kütüphanelerle, çocukların kitaplara erişiminin artırılması, okuma alışkanlığı kazanmaları ve hayal dünyalarının zenginleşmesi hedefleniyor.