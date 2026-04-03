Konya Ovası'nda yağış bereketi

Konya Ovası'nda hububat üretiminde yağışların istenilen seviyede devam etmesinin ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulamaya konulan üretim planlamasının faydasının da üretime yansıdığına ifade etti. Özellikle yeşil mahsulün ardından tekrar yeşil mahsul ekiminin sınırlandırılmasıyla hububatta ekim alanının artmasının rekolteyi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kırkgöz, "Konya Ovası'nda nisan ayına girmiş oluyoruz. Özellikle ocak ayından sonraki yağışlar kıraç alanlar dediğimiz susuz tarım yapılan alanlarda oldukça olumlu oldu. Bu bölgelerimizde mahsullerimiz yeteri miktarda çıkışı sağladı ve gelişimleri de güzel bir şekilde devam ediyor. Çiftçilerimizin bu süreçten sonra üre uygulamaları başlayacak. Üre gübresi, bitkiler için oldukça önemli. Bitkilerin yeşil aksamlarının geliştirilmesinde ve bitkilerin verimlerinde en büyük rolü oynayan üre gübresini çiftçilerimizin bu dönemden sonra mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

“Arazileri kontrol ederek, gerekli görülen yerlerde ilaç uygulamaları tavsiye ediyoruz”

Yağışlarla beraber mantar hastalıkların da yoğun bir şekilde ortaya çıktığını anlatan Burak Kırkgöz, "Özellikle yağışların yoğun olduğu böylesi dönemlerde, mantar hastalıklarının da yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını biliyoruz. Mutlaka çiftçilerimizin ziraat mühendisleri tarafından arazilerini kontrol ederek, gerekli görülen yerlerde ilaç uygulamalarını çok fazla geç kalmadan yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü ilaç uygulamalarındaki geç kalma bitkilerdeki hastalığın yayılması ve ciddi verim kayıpları da söz konusu olabiliyor. Çiftçilerimizin buna çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Yağışlarımız 12'nci aya kadar maalesef zayıftı ama 12'nci aydan sonra bitkiler için oldukça faydalı yağışlar aldık. Konya yöresinde hem yer üstü kaynaklarımızın hem yer altı kaynaklarımızın da ciddi anlamda azaldığı yıllardan geçtik. Bu yağışlar bizler için çok önemliydi. Şükürler olsun bu yağışları aldık. İnşallah nisan ayında da yağışlarımız bu şekilde devam eder. Özellikle bitkilerin kardeşlenme dönemi ve sapa kalkma döneminde suya çok ihtiyaç duyuyor. Tabii kıraç alanlarda yağışların yağması çiftçimizi oldukça sevindirdi. Bunun yanında sulu alanlarda da oldukça verimli oldu. Lakin çiftçilerimiz yağmur ve kar yağışlarını almasaydık sulama yapmak zorunda kalacaklardı. Bu da tabii ekstra bir elektrik maliyetini bindirecekti üzerine. Bu yağışlarla beraber elektrik maliyetinden de bir nebze olsa olsun çiftçilerimizi kurtardı diyebiliriz. İnşallah yağışlar bu şekilde gider. Rekoltemizde herhangi bir kayıp olmadan güzel bir 2026 yılı temenni ederiz" şeklinde konuştu.

“Problem yaşanmazsa rekoltemizde bir takım artışlar olabilir”

Yağışlar devam ederse önümüzdeki yıl rekoltenin üst seviyelerde olacağına değinen Kırkgöz, "Yağışların bu şekilde devam etmesi durumunda geçtiğimiz yıl elde edilen rekoltenin üzerine çıkabiliriz. Rekoltenin üzerine çıkmamızdaki nedenlerden bir tanesi de hububat alanlarının da genişlemesi. Artan maliyetler çiftçilerimizi biraz yeşil mahsulden uzaklaştırdı. Tabii burada bakanlığımızın da yeni uygulamaya koyduğu üretim planlaması da oldukça etkili oldu. Bakanlığımız yeşil mahsul arkasına yeşil mahsulün ekilişini yasaklaması çiftçilerimizi de hububat ekimine yöneltti diyebiliriz. Hem hububat ekimlerinin artması hem de yağışların güzel olması bu yıl hububat rekoltesinde bir kısım artış Konya yöresi için söyleyebiliriz. Tabii yıl daha bitmedi, mahsulümüz canlı, yeşil bir mahsul her an her şey olabiliyor. İnşallah herhangi bir afet ve felaketle karşılaşmadan sezonumuzu tamamlarız. Konya yöresi için don riskinin yoğun olduğu dönemler. Tabii başak çıkartmasından sonra da dolu riski söz konusu oluyor. Eğer bu riskler ortadan kalkarsa ve herhangi bir problem yaşanmazsa rekoltemizde bir takım artışlar olabilir" diye konuştu.