Beyşehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı değerlendirildi

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk başkanlığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu değerlendirme toplantısı, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlendi. İlçedeki tüm okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, akademik başarı, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilçede nasıl uygulandığı ve öğretim süreçlerine katkıları üzerinde duruldu. Modelin etkileri, elde edilen kazanımlar ve iyileştirme önerileri paylaşıldı. Ayrıca, yıl içinde yapılan ortak sınavlar değerlendirilerek, sınav sonuçları, öğrenci başarı düzeyleri ve alınabilecek tedbirler tartışıldı. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin sağlıklı işlemesi için veri temelli planlamanın önemi vurgulandı.

Toplantıda okullarda rehberlik hizmetleri, değerler eğitimi, devamsızlıkla mücadele, okul-aile iş birliği ve disiplin süreçleri de gündeme alındı. Eğitim ortamlarının güvenli ve verimli hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmalar tartışıldı. Ayrıca, ilçede gerçekleştirilen projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve iyi örnek uygulamalar paylaşılırken, okullar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, eğitim camiasının özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim kalitesini daha da yükseltmek için kararlılıkla çalışılacağına vurgu yaptı. Konuk, toplantıya katılan okul müdürlerine teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim döneminin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

