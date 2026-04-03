Selçuklu'da final coşkusu

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında bu yıl 7.’si düzenlenen Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 7 farklı oyun türünde gerçekleştirilen ve iki gün boyunca süren yarışmalarda 80 okuldan 349 öğrenci derece almak için yarıştı.

Yarışma ile akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyan öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak, kendilerine olan özgüvenlerinin artmasına yardımcı olmak, bilgi ve becerilerini yarışma ortamında pekiştirmeleri amaçlandı. Öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini ortaya koymayı hedefleyen yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yoğun ilgi gören yarışmanın ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katılarak öğrencilerin ödül heyecanına ortak oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Birinci olan takımlarımız, öğrencilerimiz inşallah Konya yarışlarında da Selçuklumuzu gururlandıran neticeleri elde edecekler”

Dolu dolu bir programı icra ettiklerini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gençlerimiz bize ümit veriyor. İnanıyoruz ki hepsi Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak. Akıl zeka oyunlarında bu güzel başarıları elde ediyorlar, TEKNO-FEST ve TEKNOSEL yarışmalarına katılıyorlar. Sporla, sanatla, kültürel faaliyetlerle ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Her alanda çocuklarımızın başarılarıyla gururlanıyoruz. İnşallah bu güzel başarıları bundan sonra da devam ettirecekler. Çocuklarımızın akademik ve kişisel gelişimleri yönünden kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri bizim için önemli. Bu tür yarışmaların onların hem becerilerini ortaya koymaları hem de akademik çalışmalarında onlara destek olması anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, okul yönetimlerini tebrik ediyorum. Burada ödüller veriyoruz ama önemli olan bu yarışlara katılmak, bu mücadelelerin içerisinde olabilmek. O yüzden burada bulunmayan diğer okullarımızdan öğrencilerimizi, idarecilerimizi de tebrik ediyorum. Birinciler Konya yarışlarında inşallah Selçuklumuzu temsil edecekler. Orada da üstün başarılar diliyorum. Birinci olan takımlarımız, öğrencilerimiz inşallah o yarışlarda da Selçuklumuzu gururlandıran neticeleri elde edecekler. Tekrar tüm ekibimize teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, tüm ekiplerine bu organizasyonlarda harcadıkları emek için, gayret için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli Kaymakamımıza hem Milli Eğitimle yaptığımız çalışmalarda hem de diğer çalışmalarda bize destek olduğu, bizimle birlikte olduğu, önümüzü açtığı için özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Kaymakamı Tortop, “Bugün bizlerin yerine getirdiği görevleri ileride sizler yerine getireceksiniz”

“Akıl ve zeka oyunlarının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop da, “Sevgili gençler bugün bizlerin yerine getirdiği görevleri ileride sizler yerine getireceksiniz. Geleceğin valileri, kaymakamları, hakimleri, savcıları, belediye başkanları, öğretmenleri, mühendisleri, doktorları hep sizin içinizden yetişecek. Bunun da bir tek yolu var okumak ve elbette çalışmak. Şimdi biraz fedakarlıkta bulunursanız, ileride başarılı olma oranınız da mutlaka çok yükselecektir. Değerli velilerimize, değerli çalışma arkadaşlarıma da bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit “Akıl zeka oyunları yarışması hem ilimizde hem ilçemizde gelenek haline geldi”

Yarışmaya katılan herkese teşekkür ettiğini belirten Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Selçuklu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz birlikteliğinde düzenlenen Selçuklu 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması ödül töreninde bir aradayız. Tabi akıl zeka oyunları artık hem Selçuklu ilçemizde hem de ilimizde büyük bir gelenek haline geldi. Bu hafta da Türkiye genelinde ya birinci ya da ikinci oluyoruz. Bizim için önemli bir etkinlik. İnşallah bu yıl Türkiye geneli akıl ve zeka oyunları yarışması da Konyamızda yapılacak Haziran ayında. Çocuklarımız orada da yarışacaklar. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Değerli öğretmenlerimize, yarışmaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç, “350 öğrencimizin heyecanıyla kıyasıya bir yarışma oldu”

Selçuklu Belediyesi ile birlikte düzenledikleri Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın 350 öğrencinin heyecanıyla iki gün boyunca kıyasıya bir yarışmaya sahne olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, “Yarışmaya katılan öğrencilerimize, onları hazırlayan danışman öğretmenlerimize, iki gün boyunca organizasyonda görev alan komisyonumuza, hakemlerimize de özellikle teşekkür ediyorum. Bütün eğitim çalışmalarımızda olduğu gibi Akıl ve Zeka Oyunlarımızda da baştan sona bizlere desteğini esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı’ya da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ödül törenimizde heyecanımıza ortak olan Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın Kaymakamımıza, kıymetli hanımefendiye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, il finallerinde Selçuklu adına onlara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.