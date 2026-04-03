Dünya Kupası biletleri uçuşta! 10 bin doları geçti

FIFA’nın Dünya Kupası biletleri son satış aşamasını başlatmasıyla birlikte bilet fiyatlarındaki sert artış tartışma oluşturdu. Final bileti 10 bin Dolar'ın üzerine çıkarken, Türkiye’nin de yer aldığı maçlara olan yoğun talep fiyatları yukarı çekti. Taraftarlar hem yüksek fiyatlara hem de sistem sorunlarına tepki gösterdi. 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Turnuvaya sayılı günler kala, bilet satışlarında yaşanan fiyat artışları futbolseverlerin gündemine oturdu.

FIFA’nın son satış aşamasını başlatmasıyla birlikte özellikle kritik karşılaşmalar ve final için belirlenen yeni fiyatlar dikkat çekerken, sistemde yaşanan aksaklıklar da taraftarların tepkisini çekti. Ayrıca Dünya Kupası’nda Türkiye’nin de yer alacak olması, Türk futbolseverlerin biletlere olan ilgisini artırdı. Ancak artan talep ve FIFA’nın uyguladığı "dinamik fiyatlandırma" sistemi, bilet fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı.

Final bileti 10 bin doların üzerine çıktı

FIFA’nın açıkladığı son fiyatlara göre Dünya Kupası finali, turnuvanın en pahalı maçı oldu. Final karşılaşması için 1. kategori biletler 10 bin 990 Dolar'a kadar yükselirken, bu rakam ilk satış dönemine göre yaklaşık yüzde 70’e varan artış yaşandı. Kategori 2 biletler 7 bin 380 Dolar, kategori 3 biletler ise 5 bin 785 Dolar seviyesine çıktı. Böylece final biletlerinde her kategoride ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

Yarı final ve eleme maçlarında da ciddi artış

Sadece final değil, yarı final ve çeyrek final karşılaşmalarında da fiyatlar dikkat çekici şekilde yükseldi. Yarı final maçlarında 1. kategori biletler 3 bin Dolar'ın üzerine çıkarken, çeyrek finaller ve bazı eleme maçlarında da artışlar görüldü. Özellikle turnuvanın ilerleyen aşamalarında oynanacak kritik karşılaşmalarda bilet bulmak zorlaşırken, fiyatlar da paralel şekilde yükseldi.

Açılış maçlarında fiyatlar rekor seviyede

Turnuvanın açılış maçları da yüksek fiyatlarıyla öne çıktı. Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Estadio Azteca’da oynanacak açılış karşılaşmasında, 1. kategori biletler 2 bin 985 Dolar, 2. kategori biletler 2 bin 260 Dolar ve 3. kategori biletler 1 bin 410 Dolar fiyatlarına ulaştı. ABD’nin Los Angeles yakınlarındaki SoFi Stadyumu’nda oynayacağı açılış maçı ise görece daha düşük fiyatlarda kalmasına rağmen yine de yüksek seviyede seyrettiği görüldü.

Türkiye maçlarına yoğun ilgi fiyatları etkiliyor

2026 Dünya Kupası’na katılmayı başaran Türkiye’nin oynayacağı karşılaşmalar da yoğun talep görüyor. Türk taraftarların özellikle ABD’de oynanacak grup maçlarına büyük ilgi göstermesi, bu maçların bilet fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Grup aşamasında bazı maçlarda fiyatlar daha sınırlı artış gösterse de, Türkiye’nin güçlü rakiplerle oynayacağı karşılaşmaların biletlerinin hızla tükendiği ve ikinci satışlarda daha yüksek fiyatlarla yeniden listelendiği gözlemlendi.

Taraftarlar sisteme ve fiyatlara tepkili

Bilet satışlarının başlamasıyla birlikte binlerce taraftar FIFA’nın online sistemine giriş yapmakta zorlandı. Saatler süren bekleme süreleri, yanlış yönlendirmeler ve teknik aksaklıklar nedeniyle birçok kişi bilet alma fırsatını kaçırdı. Bazı kullanıcıların yanlışlıkla farklı satış portallarına yönlendirildiği ve yeniden sıraya girmek zorunda kaldığı ifade edildi. Amerika'da kullanılan farklı online bilet satış platformlarındaki kısıtlı sayıdaki biletlerde de fahiş fiyatlar dikkat çekti.

Dinamik fiyatlandırma tartışmaya yol açtı

FIFA’nın bu turnuvada uyguladığı "dinamik fiyatlandırma" sistemi, en çok eleştirilen konuların başında geldi. Talebe göre sürekli değişen fiyatlar nedeniyle taraftarlar, aynı kategorideki biletlerin farklı dönemlerde çok farklı fiyatlarla satılmasına tepki gösterdi. Geçmiş Dünya Kupalarında sabit fiyat politikası uygulanırken, 2026 turnuvasında fiyatların kademeli olarak artırılması şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Dünya Kupası 16 şehirde oynanacak

11 Haziran 2026’da başlayacak olan turnuva, ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 16 şehirde düzenlenecek. 104 maçın 78’i ABD’de oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Artan fiyatlar ve yoğun talep, 2026 Dünya Kupası’nı sadece sportif açıdan değil, ekonomik boyutuyla da tarihin en dikkat çeken turnuvalarından biri haline getirdi.