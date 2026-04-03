Süper Lig'in ateş hattında kritik maç!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

İstanbul temsilcisinin bir puan gerisinde yer alan Kayserispor ise 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyetle puan cetvelinin 16. basamağında haftaya girecek. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında yapılan son 3 lig maçından galibiyetle ayrılan taraf da Kayserispor oldu. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakayı kazanan takım, ligde kalma adına umutlarını gelecek haftalara taşıyacak. Beraberlik halinde ise iki takım da kendini ateşe atacak.