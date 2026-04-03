Trabzonspor ile Galatasaray 143. sınavda

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzon'da oynayacağı maçla birlikte 143. kez mücadele edecek. Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 142 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 196, Karadeniz ekibi ise 157 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde de Galatasaray üstün

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 105 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 32'sinde de bordo-mavililer rakibini mağlup etti. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı. İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Turkcell Süper Kupa'da 1'er kez olmak üzere toplamda 2 defa mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona ererken, Gaziantep'te oynanan Süper Kupa finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

Son 10 maçın 7'sini Galatasaray'ın

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 1 defa rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan, bu yenilgileri Kocaelispor ve Konyaspor karşısında yaşadı.

Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan son karşılaşmalarda rakibine kaybetmedi. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihindeki maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 6 müsabakada yenilmedi ve 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan geçtiğimiz sezon rakibini burada 2-0'lık skorla yendi.

Okan Buruk ile Fatih Tekke 10. kez rakip

Bu karşılaşma iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 8 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 22 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 2 gol attı.