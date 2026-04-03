Konyaspor bu sefer başarabilecek mi? 23 maçlık seri!

Tümosan Konyaspor, zorlu Samsunspor maçının hazırlıklarında sona gelirken, ekibimiz de parola puan ya da puanlarla dönmek olarak belirlendi. Yeşil-beyazlılar ayrıca Karadeniz ekibi karşısında deplasmandaki 23 maçlık gol yeme serisini sonlandırmak adına da çıkacak. Konyaspor, 30 Kasım 2024 tarihinde deplasmanda 1-0 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasının ardından rakip sahada oynadığı tüm maçlarda kalesine gole engel olamadı. Anadolu Kartalı, Samsunspor maçında kalesini kapatarak bu seriyi bitirmek ve alacağı iyi sonuçla çıkışına devam ettirmek istiyor.