Kulu'da 2026 hedefleri belirlendi

Kulu Belediyesi 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan yatırım programlarına ilişkin, kurum müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Belediye Başkanımız Abdurrahim Sertdemir koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda; ilçemizde bugüne kadar Enerya Doğalgaz, KOSKİ, Türk Telekom ve MEDAŞ iş birliğiyle hayata geçirilen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yatırımları ele alındı.

Toplantıya; KOSKİ Müdürü Derya Yücel, MEDAŞ Sorumlusu Okan Sandımoğlu, Türk Telekom Sorumlusu Mehmet Koyuncu, İtfaiye Amiri Yunus Karayazı ve Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Kara katılım sağladı.

Gerçekleştirilen istişarelerde, özellikle altyapı alanında ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlar değerlendirilirken, 2026 yılının Kulu için daha güçlü ve modern bir altyapı yılı olması adına önemli kararlar alındı. Kulu Belediyesi olarak, ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.”