Konya dahil 13 İlde 50 milyonluk vurgun

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince oto "change" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Kazalı, yanmış ya da ağır hasarlı araçların şasilerini, yurt dışından kaçak yollarla getirilen veya yurt içinden çalınan araçlara monte ederek trafiğe süren ve bu yöntemle vatandaşları dolandıran organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Şüphelilerin araçların kimlik bilgilerini değiştirerek adeta "yeni bir araç" gibi piyasaya sürdükleri belirlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce daha önce tırlara yönelik düzenlenen "Satır" operasyonunun ardından bu kez otomobillere yönelik "Satır 2" operasyonu hayata geçirildi. 31 Mart günü saat 06.00’da başlayan operasyon kapsamında Samsun, Ankara, Antalya, Aksaray, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Şanlıurfa illerinde bulunan toplam 30 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla araç ve parçaları temin ettikleri, yurt içinden araç çaldıkları, bu araçlara usulsüz şasi monte ederek sahte plakalarla trafiğe çıkardıkları ve satış yoluyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde suç örgütünün 50 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenirken, operasyon kapsamında 14 otomobile el konuldu. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve change işlemine hazır 3 araç, change işlemi gerçekleştirilmiş satışa hazır 2 araç, haciz yakalamalı 1 araç, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 3 motor bloğu, change işleminde kullanılan kimyasallar, numaratör, şasi numaraları ve tip etiketleri, çok sayıda ruhsat belgesi, sahte plakalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 kişiden 17’si ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 13 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.