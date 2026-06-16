  • Haberler
  • Ekonomi
  • Altın güne nasıl başladı? 16 Haziran Salı günü Konya'da altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 16 Haziran Salı günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altın güne nasıl başladı? 16 Haziran Salı günü Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

16 Haziran 2026  Salı günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.580,00

Çeyrek Altın 10.950,00

Yarım Altın 21.900,00

Ata Cumhuriyet 44.500,00

22 Ayar Bilezik 6.200,00

Teklik Altın 43.600,00

Gremse Altın 107.800,00

Resat Altın 44.600,00

Hamit Altın 44.600,00

14 Ayar Altın 4.262,00

18 Ayar Altın 5.245,00

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da karpuz yüklü kamyon markete daldı
Konya’da karpuz yüklü kamyon markete daldı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Haziran Salı günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Haziran Salı günü
Konya'da tarihin filmi: 'Suriçi'nin Hikayesi'
Konya’da tarihin filmi: ‘Suriçi'nin Hikayesi’
Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı
Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvuracaklar dikkat! Kayıtlar başladı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü