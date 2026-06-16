Konya'da karpuz yüklü kamyon markete daldı

Konya'da kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyonun markete girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Konya'da karpuz yüklü kamyon markete daldı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Haberin Özeti

  • Konya Selçuklu'da, saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon aydınlatma direğine çarptıktan sonra bir markete daldı.
  • Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Marketin kaza anında kapalı olması sayesinde, büyük çaplı yaralanmaların ve can kaybının önüne geçilmiş oldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyhekim Caddesi istikametinde yeni İstanbul caddesi istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 05 ABZ 338 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı, ardından ise markete girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan sürücü Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da karpuz yüklü kamyon markete daldı

Konya'da tarihin filmi: 'Suriçi'nin Hikayesi'
Bu Habere de Bak
Konya’da tarihin filmi: ‘Suriçi'nin Hikayesi’

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası markete giren kamyon çekici yardımı ile marketten çıkartıldı. Kaza sırasında marketin kapalı olması ise büyük bir yaralanmanın da önüne geçti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA

Bakmadan Geçme

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Haziran Salı
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya ile Kazakistan arasında yeni iş birliği adımı
Konya ile Kazakistan arasında yeni iş birliği adımı
Konya'daki görüntü paniğe neden oldu! Otomobil alevler içinde kaldı
Konya'daki görüntü paniğe neden oldu! Otomobil alevler içinde kaldı
Başkan Altay'dan anlamlı paylaşım
Başkan Altay’dan anlamlı paylaşım
Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım
Karatay’a 231 milyonluk dev yatırım