Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Haziran Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 16 Haziran Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU) SEZER ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ DARÜŞŞİFA SOKAK ARZUM APARTMANI NO:2B SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI 350 19 99)
352 47 46
2. BÖLGE (SELÇUKLU) MURAT ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KARŞISI)
323 04 33
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU) ERTÜRK ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ AKAY SOKAK ÖZASLAN SİTESİ NO:15A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
247 07 41
4. BÖLGE (MERAM) HAVZAN ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ KILIKCI SOKAK NO:12B BABİL SOKAK 57A MERAM
(30 NOLU HAVZAN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
322 10 80
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU) ATABAY ECZANESİ
KALENDERHANE MH. ABİDİNPAŞA SK. NO:25A KARATAY
(42 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
350 41 40
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY) LALEZAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)
327 06 00
7. BÖLGE (KARATAY) GÜMÜŞ ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2C KARATAY
(KARŞEHİR HALI SAHA YANI, 37 NOLU ASM KARŞISI)
355 02 20
8. BÖLGE (SELÇUKLU) KULU CİHAN ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, TÜYBEK ÇARŞISI)
245 62 00
9. BÖLGE (SELÇUKLU) ALTINDAĞ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOSTELİ CADDESİ NO:54D SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ YANI 0507 335 64 20)
249 57 07
10. BÖLGE (SELÇUKLU) SİBEL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:3A-B SELÇUKLU
(87 NOLU ASM KARŞISI, AKINSOFT ARKASI)
0501 007 14 50
11. BÖLGE (SELÇUKLU) CADDE BOSNA ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAH. OSMANLI CAD. A.V.M. NO:3G SELÇUKLU
(BOSNA MİGROS ALTI)
0544 147 17 97
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM) SİMA ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:67A MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ BİM MARKET KARŞISI, ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
321 03 73