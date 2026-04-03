  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da Esnaf Odalarının genel kurulları başarıyla tamamlandı

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı 83 odanın seçimleri, dün gerçekleştirilen Yunak Bakkallar Odası'nın genel kuruluyla noktalanmış oldu. Başkan Muharrem Karabacak, genel kurulların esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını temenni etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

02 Ocak 2026’da Ereğli Hizarcılar ve Marangozlar Odası’nın genel kuruluyla başlayan seçim süreci, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilen Yunak Bakkallar Odası’nın seçimiyle tamamlandı.

Genel kurul sürecini değerlendiren Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, “Birliğimize bağlı 83 odamızın genel kurullarını başarıyla tamamladık. Adeta bir şölen havasında geçen genel kurullarımız, esnaf ve sanatkârlarımızın hür iradesi ve güçlü teveccühüyle sonuçlandı.Süreç boyunca, şehrimizi karış karış gezerek, 83 odamızın genel kurullarına yönetim kurulu üyelerimizle birlikte katıldık ve seçim heyecanına ortak olduk. Yoğun katılım ve teveccühle güven tazeleyen ve yeni görev alan Başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.  Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, 4 yılı en iyi şekilde değerlendirecek; başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz için canla başla çalışacaktır.  Bu vesileyle genel kurullarımızın esnaf ve sanatkârlarımıza, ülkemize, Konya’mıza, teşkilatımıza, odalarımıza, başkanlarımıza, kurullarımıza ve personelimize hayırlı olmasını temenni eder, başarılarının artarak devam etmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim.”şeklinde konuştu.

