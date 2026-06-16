Sanayi üretiminde vites yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 6, aylık ise yüzde 3,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 6, aylık ise yüzde 3,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.

2026 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 azaldı.