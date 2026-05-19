TÜİK açıkladı: İşsizlikte son durum ne?

İstihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine geriledi; en büyük azalma hizmet sektöründe 189 bin kişiyle görüldü.

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine düşerken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,2 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2026'nın ilk çeyreğinde 2025'in son çeyreğine göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2023 2024 2025 2026

1. Çeyrek 10 8,9 8,2 8,2

2. Çeyrek 9,6 8,7 8,5

3. Çeyrek 9,2 8,7 8,4

4. Çeyrek 8,8 8,6 8,3

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 301 bin kişi azalarak, 32 milyon 221 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla yüzde 48,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu dönemde 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,7 puanlık gerilemeyle yüzde 52,6 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2026'nın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artışla yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın

Nüfus (bin kişi) 66.740 32.997 33.743

İş gücü (bin kişi) 35.116 23.253 11.863

İstihdam (bin kişi) 32.221 21.670 10.551

Tarım (bin kişi) 4.453 2.661 1.792

Sanayi (bin kişi) 6.511 4.884 1.627

İnşaat (bin kişi) 2.162 2.020 142

Hizmet (bin kişi) 19.095 12.105 6.991

İşsiz (bin kişi) 2.894 1.582 1.312

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.624 9.745 21.879

İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,6 70,5 35,2

İstihdam oranı (yüzde) 48,3 65,7 31,3

İşsizlik oranı (yüzde) 8,2 6,8 11,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 15,2 12,6 20,4

